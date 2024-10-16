В Омске продают гостиничный комплекс на берегу Оми

Реализуется на электронной торговой площадке «Российского аукционного дома».
Расположена гостиница на берегу Оми — улица 14-я Линия, 2-А. Как говорится в объявлении, комплекс включает в себя одиннадцать гостиничных номеров, а также четыре банных номера с бассейном. Ещё одно помещение сдано постоянному арендатору под автосервис.
Общая площадь помещений составляет 1 194 квадратных метра, земельного участка — 2 610 квадратных метров. На одном из сайтов цена за эту недвижимость — 68 миллионов рублей, на другом — 52 миллиона рублей.