Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске продают гостиничный комплекс на берегу Оми

В Омске на продажу выставили земельный участок с гостиничным комплексом «Жар-Птица».

Источник: Tony Yakovlenko/CC0

Реализуется на электронной торговой площадке «Российского аукционного дома».

Расположена гостиница на берегу Оми — улица 14-я Линия, 2-А. Как говорится в объявлении, комплекс включает в себя одиннадцать гостиничных номеров, а также четыре банных номера с бассейном. Ещё одно помещение сдано постоянному арендатору под автосервис.

Общая площадь помещений составляет 1 194 квадратных метра, земельного участка — 2 610 квадратных метров. На одном из сайтов цена за эту недвижимость — 68 миллионов рублей, на другом — 52 миллиона рублей.

туризм и отдых