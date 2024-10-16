В Омске продают гостиничный комплекс на берегу Оми

Расположена гостиница на берегу Оми — улица 14-я Линия, 2-А. Как говорится в объявлении, комплекс включает в себя одиннадцать гостиничных номеров, а также четыре банных номера с бассейном. Ещё одно помещение сдано постоянному арендатору под автосервис.