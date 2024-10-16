Мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году — МВФ

Как ожидается, он продолжит расти в среднесрочной перспективе и к 2030 году может подняться до 100% ВВП.
При этом в рамках самого неблагоприятного сценария мировой долг может оказаться почти на 20 процентных пунктов выше, чем предполагает базовый прогноз, и достичь 115% ВВП в 2026 году.
«Для стабилизации (или сокращения) долга с высокой вероятностью требуются гораздо более значительные фискальные корректировки, чем запланировано в настоящее время. Сейчас подходящее время для восстановления фискальных буферов, и отсрочка обходится дорого», — отмечается в сообщении.
МВФ полагает, что госдолг продолжит расти в таких странах, как США, Великобритания, Бразилия, Франция, Италия и ЮАР.
«Хотя, по прогнозам, долг стабилизируется или сократится примерно в двух третях стран, он останется значительно выше уровней, прогнозировавшихся до пандемии», — говорится в отчете. Причем на страны, в которых не ожидается стабилизации, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП.
Государственные расходы на решение проблем «зеленого перехода» в энергетике, старения населения и проблем безопасности, вероятно, усилят фискальное давление в ближайшие годы, полагают эксперты фонда.
«Правительствам пора навести порядок, — заявила заместитель директора по фискальным вопросам МВФ Эра Дабла-Норрис. — Для всех стран необходим стратегический поворот, чтобы снизить долговые риски».