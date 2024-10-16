Мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году — МВФ

«Хотя, по прогнозам, долг стабилизируется или сократится примерно в двух третях стран, он останется значительно выше уровней, прогнозировавшихся до пандемии», — говорится в отчете. Причем на страны, в которых не ожидается стабилизации, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП.