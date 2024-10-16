Суд прекратил производство по иску Совкомбанка к SWIFT

Как сообщил РИА Новости источник, осведомлённый о ходе дела, SWIFT функционирует по модели кооператива, где каждый банк-участник вносит финансовый вклад, чтобы стать частью организации, управляющей системой. В 2022 году, когда многие российские банки были отключены от SWIFT, Совкомбанк стал единственным российским банком, который потребовал возмещения уплаченной инвестиционной доли участника.