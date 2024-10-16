Суд прекратил производство по иску Совкомбанка к SWIFT

Арбитражный суд Костромской области завершил рассмотрение иска, поданного правопреемником Совкомбанка, который в августе 2023 года потребовал взыскать с бельгийской организации Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) сумму свыше 139 тысяч евро за исключение из данной международной платежной системы. Об этом говорится в решении суда.
Иск был направлен на «взыскание стоимости аннулированных акций» и составил 139 265 евро (приблизительно 15 миллионов рублей по текущему обменному курсу).
Как сообщил РИА Новости источник, осведомлённый о ходе дела, SWIFT функционирует по модели кооператива, где каждый банк-участник вносит финансовый вклад, чтобы стать частью организации, управляющей системой. В 2022 году, когда многие российские банки были отключены от SWIFT, Совкомбанк стал единственным российским банком, который потребовал возмещения уплаченной инвестиционной доли участника.
Ранее сообщалось, что турецкие эксперты начали изучение российского аналога SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Некоторые страны уже работают с Россией по этой системе. Стороны проводят взаимные финансовые операции.