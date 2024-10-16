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Уплотнительной застройки не будет: суд запретил возводить новостройки в челябинском поселке

Суд в Челябинске запретил строить высотки в частном секторе Ленинского района.

Источник: Комсомольская правда

Челябинский областной суд запретил уплотнительную застройку в частном секторе Ленинского района города. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Две новостройки должны были появиться в поселке Первый Плановый. Однако мнение жителей на публичных слушаниях проекта не учитывалось.

— Прокурор обратился в Советский районный суд с иском об отмене постановления администрации Челябинска об утверждении документации по планировке территории. Требования прокурора об отмене незаконного нормативного акта удовлетворены в полном объеме, — рассказали в ведомстве.

Администрация города не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционной инстанции. Но в областном суде предыдущее решение оставили без изменений. Новые многоквартирные дома в поселке строить не будут.

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