Депутаты Башкирии предложили оформлять дарение недвижимости через нотариусов

Сначала депутаты Башкирии предлагали отправлять к нотариусам только чужих людей, а для родственников оставить все, как есть. Однако в правительстве России, поддержав инициативу, предложили ее расширить: направлять к нотариусам вообще всех дарителей недвижимости. Потому что на практике родные и близкие обманывают друг друга с такой же регулярностью, что и чужие люди.