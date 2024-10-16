Депутаты Башкирии предложили оформлять дарение недвижимости через нотариусов

Башкирские парламентарии уверены, что таким образом можно защитить пожилых людей и предусмотреть для них дополнительные гарантии. Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс страны, сообщает СобкорУфа.
В российском парламенте этот законопроект уже приняли в первом чтении и готовят ко второму. Эксперты приводят массу историй о том, как бабушка поставила подпись и случайно продала квартиру.
Сначала депутаты Башкирии предлагали отправлять к нотариусам только чужих людей, а для родственников оставить все, как есть. Однако в правительстве России, поддержав инициативу, предложили ее расширить: направлять к нотариусам вообще всех дарителей недвижимости. Потому что на практике родные и близкие обманывают друг друга с такой же регулярностью, что и чужие люди.
По статистике нотариусы ежегодно пресекают более 600 попыток мошенничества, основанных на поддельных документах. Около десяти из них — случаи мошенничества с недвижимостью.
— Обязательная нотариальная форма договора дарения, на моя взгляд, является полумерой, — полагает нотариус, член Общественной палаты РБ Анатолий Хомячук. — Я считаю, что любая сделка по отчуждению уже построенной недвижимости обязательно должно иметь нотариальную форму.
Г-н Хомячук уверен, что «таким образом мы убережем наших граждан от мошеннических действий».
— Я исключаю случаи, когда человек участвует в долевом строительстве дома, приобретая первичное жилье, — пояснил он. — Это имущество можно приобретать и без нотариуса, здесь ответственный за объект и все позиции по нему — застройщик. Помимо этого договор долевого участия не является передачей самого имущества, а передачу прав на имущество.