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Новосибирская компания задолжала сотрудникам 4 млн рублей

Работники не получали зарплату два месяца.

Источник: Freepik

В Новосибирске строительная компания задолжала сотрудникам свыше 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 16 октября.

По данным источника «Прецедента» речь идет об ООО «Ликстрой». Более двух месяцев 40 работников не получали зарплату. Проблему пришлось решать через прокуратуру.

— Директору юридического лица прокурор внес представление, по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.

После этого всем сотрудникам была выплачена заработная плата.

Ранее работодателя оштрафовали за задержку зарплаты 160 железнодорожникам. Читайте также: в Кировском районе Новосибирска провалилась дорога на перекрестке.

Арина ВЛАСЕНКО.