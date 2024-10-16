Новосибирская компания задолжала сотрудникам 4 млн рублей

— Директору юридического лица прокурор внес представление, по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.