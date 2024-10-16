Новосибирская компания задолжала сотрудникам 4 млн рублей

В Новосибирске строительная компания задолжала сотрудникам свыше 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 16 октября.
По данным источника «Прецедента» речь идет об ООО «Ликстрой». Более двух месяцев 40 работников не получали зарплату. Проблему пришлось решать через прокуратуру.
— Директору юридического лица прокурор внес представление, по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.
После этого всем сотрудникам была выплачена заработная плата.
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Арина ВЛАСЕНКО.