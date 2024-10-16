В Казахстане защитили права потребителей на $2,8 млн

Как рассказали в комитете по защите прав потребителей, казахстанцы обращаются с жалобами на различные нарушения. Активная работа региональных департаментов помогла выявить факты в самых разных сферах.
Например, в Актюбинской области от двух недобросовестных турфирм пострадали 34 человека. Департамент участвовал в судебных процессах в качестве третьего лица, и в итоге, суд обязал вернуть деньги — 60,4 миллиона тенге (123,9 тысяч долларов) обманутым туристам.
В Акмолинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Алматы, 64 человека столкнулись с некачественными массажными накидками. Региональные департаменты торговли и защиты прав потребителей помогли оформить претензии, и продавцы вернули 64,1 миллиона тенге (131,5 тысяч долларов).
В Туркестанской области в департамент обратились шесть человек, которые, заплатили деньги за курсы по обучению, но не получили качественных знаний. В результате им вернули 3 миллиона тенге (6,1 тысяча долларов).
В Астане 28 человек не получили услуги в фитнес-центре, и столичный департамент помог вернуть 5,3 миллиона тенге (10,8 тысяч долларов) за не оказанные услуги.
В Карагандинской области 15 человек из-за задержки рейса на более чем 29 часов потеряли дни отдыха и не смогли использовать билеты. После оказанной правовой помощи сотрудников департамента, карагандинцы смогли возвратить 1,7 миллиона тенге (3,4 тысячи долларов) за потерянные дни отдыха и за билеты.
Всего за 9 месяцев 2024 года в Комитет по защите прав потребителей и территориальные департаменты поступило 42 907 обращений от казахстанцев.
В 2023 году за 9 месяцев поступило 32 899 обращений. В общей сложности, права потребителей были защищены (возврат, обмен, замена) на сумму 1 364,9 миллиарда тенге (2,8 миллиона долларов), в 2023-м потребителям вернули 804 миллиона тенге (1,6 миллиона долларов).