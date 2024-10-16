Курс тенге на 16 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть потеряли более 4% на торгах во вторник в связи с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок сырья с Ближнего Востока, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 аст составила 74,26 доллара за баррель, что на 4,13% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 4,33%, до 70,63 доллара за баррель.
Металлы: золото стабильно торговалось во вторник, испытывая трудности с возобновлением роста из-за сильного доллара, который расположился неподалеку от максимумов начала августа, передает Investing.com. Спотовая цена на золото была стабильна на уровне 2650 долларов за унцию по состоянию на 18:00 аст, как и декабрьские фьючерсы, которые торговались без изменений — по 2665 долларов за унцию. Спотовая цена на серебро упала почти на 0,5% до 31,06 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 18:06 аст bitcoin торговался по 65 907,5 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 1,70%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 607,8 доллар, повысившись в цене на 1,92%. Капитализация этой криптовалюты составила 313,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,28 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 16 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 15 октября.
1 австралийский доллар 327,01 тенге.
1 азербайджанский манат 287,56 тенге.
10 армянский драм 12,69 тенге.
1 белорусский рубль 149,24 тенге.
1 бразильский реал 87,11 тенге.
10 венгерских форинтов 13,27 тенге.
1 гонконгский доллар 62,75 тенге.
1 грузинский лари 180,53 тенге.
1 датская крона 71,23 тенге.
1 дирхам ОАЭ 132,71 тенге.
1 доллар США 487,42 тенге.
1 евро 531,39 тенге.
1 индийская рупия 5,8 тенге.
1000 иранский риал 11,6 тенге.
1 канадский доллар 352,9 тенге.
1 китайский юань 68,51 тенге.
1 кувейтский динар 1589,6 тенге.
1 кыргызский сом 5,7 тенге.
1 малазийский ринггит 113,17 тенге.
1 мексиканский песо 24,99 тенге.
1 молдавский лей 27,77 тенге.
1 норвежская крона 45,11 тенге.
1 польский злотый 123,74 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 129,84 тенге.
1 российский рубль 5,04 тенге.
1 СДР 652,26 тенге.
1 сингапурский доллар 372,42 тенге.
1 таджикский сомони 46,07 тенге.
1 тайский бат 14,57 тенге.
1 турецкая лира 14,62 тенге.
100 узбекских сумов 3,81 тенге.
1 украинская гривна 11,83 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 637,59 тенге.
1 чешская крона 21,07 тенге.
1 шведская крона 47 тенге.
1 швейцарский франк 565,58 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,65 тенге.
100 южнокорейских вон 35,82 тенге.
1 японская иена 3,27 тенге.