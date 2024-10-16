Курс тенге на 16 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть потеряли более 4% на торгах во вторник в связи с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок сырья с Ближнего Востока, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 аст составила 74,26 доллара за баррель, что на 4,13% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 4,33%, до 70,63 доллара за баррель.