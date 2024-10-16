В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства ледового городка. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок. Предполагается, что на возведение ледового городка и его техническое обслуживание в этом году будет потрачено 24,5 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 утра 30 октября, срок их рассмотрения и оценки продлится до 1 ноября, затем будут подведены итоги конкурса и определён подрядчик. Прошлогодний городок, посвященный героям сказок Пушкина, обошелся городу чуть дешевле — в 24 миллиона рублей.