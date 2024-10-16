В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства ледового городка. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок. Предполагается, что на возведение ледового городка и его техническое обслуживание в этом году будет потрачено 24,5 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 утра 30 октября, срок их рассмотрения и оценки продлится до 1 ноября, затем будут подведены итоги конкурса и определён подрядчик. Прошлогодний городок, посвященный героям сказок Пушкина, обошелся городу чуть дешевле — в 24 миллиона рублей.
Напомним, что в этом году главный ледовый городок Екатеринбурга впервые начнет свою работу Историческом сквере на Плотинке. А на прежнем месте его дислокации — Площади 1905 года, планируется обустроить большой общественный каток, который будет работать несколько месяцев.
Центральными персонажами нового ледового городка станут снеговики. Международный день снеговиков отмечается 18 января. Центром праздничной активности по традиции станет украшенная ель высотой 30 метров. Также на плане городка присутствуют такие сооружения, как шатер из гирлянд, лабиринт, ледяная чаша, одна средняя и три детских горки «Снежинки», световые арки, а также фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Елочки и символа нового года — Змеи. Планируется, что городок проработает до 31 января.