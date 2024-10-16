Власти отказались от переноса аэропорта Иркутска в деревню Позднякова

В аэропорту Иркутска планируют удлинить взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
Для реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы аэропорт могут перенести в другое место. На данный момент есть четыре варианта. Новое здание планировали возвести в деревне Позднякова, однако от этой затеи отказались.
По словам губернатора Игоря Кобзева, вариант с деревней Позднякова не очень подходит, поскольку он очень затратен из-за удаленности от транспортных путей и инженерных коммуникаций. Поэтому затраты могут достичь до 200 млрд рублей. Ведутся поиски альтернативы этой площадке.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске могут создать четыре новых муниципальных округа.