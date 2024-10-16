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1 млн 24 тыс. кв. метров жилья введено в крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Красноярском крае введено в эксплуатацию 1 млн 24 тыс. кв. метров жилья.

Источник: НИА Красноярск

Всего же в рамках регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 400 тыс. кв. метров жилья.

На сегодняшний день из общего объема — 643 тыс. кв. метров занимает индивидуальное жилое строительство, строительство многоквартирных домов — 381 тыс. кв. метров.

Коммерческое жильё с использованием счетов эскроу возводится в Красноярске, поселке Солонцы, Сосновоборске, Минусинске, Дивногорске, поселке Берёзовка и Железногорске. Строятся 139 многоэтажек на 35 тысяч квартир жилой площадью около 2 млн кв. метров.

В крае также строят социальное жильё для переселения из аварийных домов в Лесосибирске, Дивногорск, Боготоле, сёлах Новобирилюссы, Суриково, посёлке Подтёсово. Новоселье состоится уже в этом году.

В Балахтинском и Емельяновском районах завершается строительство 20-квартирных домов для детей-сирот и работников бюджетной сферы, об этом информирует региональное министерство стрительства.

Кроме того, в этом году достроены семь многоквартирных домов для восстановления прав участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков-банкротов.

строительство