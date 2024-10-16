Отдых в Приморье для жителей Хабаровского края станет ещё дороже

— На туристический налог, который поступит в бюджет города, будут благоустроены места туристического притяжения и объекты показа. Это станет хорошим подспорьем для улучшения имиджа города и края в добавление к выделяемым субсидиям, — сказала Наталья Набойченко. В правительстве Приморского края подчеркнули, что туристический налог будут платить не граждане, а компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты занесены в специальный реестр. В настоящее время проект муниципального правового акта о туристическом налоге направлен в Гордуму Владивостока, где в скором времени состоится его обсуждение. Что касается методики взимания налога — она ещё в работе.