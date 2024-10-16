Отдых в Приморье для жителей Хабаровского края станет ещё дороже

Правительство Приморского края намерено уже в следующем году воспользоваться новым законом и в следующем летнем сезоне ввести во Владивостоке так называемый туристический налог. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по прогнозам местных властей, только за первый год он может пополнить городскую казну на 75 миллионов рублей.
По информации, предоставленной нашему корреспонденту в пресс-службе правительства Приморского края, туристический налог — это обязательный платёж с выручки от гостиничной деятельности. Российским регионам разрешили вводить его на своё усмотрение с 1 января 2025 года. За первый год ставка налога составит 1%, но с годами она будет расти — до 5% к 2029 году.
Есть в законе также ряд оговорок. Туристический налог будет начисляться на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. При этом установят минимальную сумму из расчёта 100 рублей, помноженные на количество суток проживания. Кроме того, налоговые ставки могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории места размещения.
Во Владивостокском городском округе на начальном этапе туристический налог введут в «высокий сезон» — с 1 июля по 30 сентября. С этим уже согласились приморские отельеры. Как отметила министр туризма региона Наталья Набойченко, введение такого налога целесообразно именно для Владивостока — туристические потоки растут ежегодно, а вместе с тем увеличивается нагрузка на городскую инфраструктуру.
— На туристический налог, который поступит в бюджет города, будут благоустроены места туристического притяжения и объекты показа. Это станет хорошим подспорьем для улучшения имиджа города и края в добавление к выделяемым субсидиям, — сказала Наталья Набойченко. В правительстве Приморского края подчеркнули, что туристический налог будут платить не граждане, а компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты занесены в специальный реестр. В настоящее время проект муниципального правового акта о туристическом налоге направлен в Гордуму Владивостока, где в скором времени состоится его обсуждение. Что касается методики взимания налога — она ещё в работе.