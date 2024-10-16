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Ремонт дорог асфальтовыми картами проводят на улицах Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре сотрудники МУП «Иркутскавтодор» продолжают ямочный ремонт дорог.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Специалисты восстанавливают покрытие проезжей части с помощью установки БЦМ, а также асфальтовых карт, сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне выбоины и трещины ликвидировали струйно-инъекционным методом на участках Лермонтова, Костычева, Александра Невского, Верхней Набережной, Партизанской, Софьи Перовской, Трилиссера, Подаптечной, Кирпичной, Челнокова, Мало-Якутской, Красного Пути, Новаторов, Кожзаводской, Костычева, Жуковского, Багратиона, Маршала Конева, Марии Цукановой, Дмитрия Давыдова, а также в микрорайоне Первомайский.

«На нескольких улицах уложили большие асфальтовые карты. Это Левый берег Каи, Петрова, Рабочего Штаба, Байкальская, поворот на Ширямова, — пояснил руководитель МУП “Иркутскавтодор” Василий Ефремов. — Во время таких работ производится полная замена верхнего слоя асфальта. Такое покрытие является более надежным и долговечным».

Напомним, участки, где необходимо провести ямочный ремонт, специалисты мэрии определяют во время еженедельных объездов и с учетом обращений граждан.