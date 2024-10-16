Ремонт дорог асфальтовыми картами проводят на улицах Иркутска

«На нескольких улицах уложили большие асфальтовые карты. Это Левый берег Каи, Петрова, Рабочего Штаба, Байкальская, поворот на Ширямова, — пояснил руководитель МУП “Иркутскавтодор” Василий Ефремов. — Во время таких работ производится полная замена верхнего слоя асфальта. Такое покрытие является более надежным и долговечным».