Ремонт дорог асфальтовыми картами проводят на улицах Иркутска

Специалисты восстанавливают покрытие проезжей части с помощью установки БЦМ, а также асфальтовых карт, сообщает пресс-служба администрации города.
Накануне выбоины и трещины ликвидировали струйно-инъекционным методом на участках Лермонтова, Костычева, Александра Невского, Верхней Набережной, Партизанской, Софьи Перовской, Трилиссера, Подаптечной, Кирпичной, Челнокова, Мало-Якутской, Красного Пути, Новаторов, Кожзаводской, Костычева, Жуковского, Багратиона, Маршала Конева, Марии Цукановой, Дмитрия Давыдова, а также в микрорайоне Первомайский.
«На нескольких улицах уложили большие асфальтовые карты. Это Левый берег Каи, Петрова, Рабочего Штаба, Байкальская, поворот на Ширямова, — пояснил руководитель МУП “Иркутскавтодор” Василий Ефремов. — Во время таких работ производится полная замена верхнего слоя асфальта. Такое покрытие является более надежным и долговечным».
Напомним, участки, где необходимо провести ямочный ремонт, специалисты мэрии определяют во время еженедельных объездов и с учетом обращений граждан.