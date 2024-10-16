При строительстве трассы Москва — Казань — Екатеринбург используют отходы заводов

Накануне представители Росавтодора остались недовольны ходом строительства обхода Богдановича в Свердловской области, который в 2025 году должен примкнуть к трассе М-12 «Восток». В ведомстве считают, что проектировщики слишком спешили и «не заметили» торфяники на пути строителей.

Екатерина Землянская