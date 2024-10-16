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При строительстве трассы Москва — Казань — Екатеринбург используют отходы заводов

Металлургические шлаки активно используют при строительстве трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом заявил представитель Росавтодора на форуме «Дорога-2024».

«Материал применяется активно, при строительстве М-12, отдельные виды использовались. Показал себя хорошо», — отметил представитель ведомства. Он подчеркнул, что альтернативные материалы сейчас активно используют в дорожных работах, в том числе переработанную резину и золошлаки.

Отметим, шлаки — основная масса отходов металлургических процессов. Шлаки образуются в результате спекания отдельных частиц на колосниковой решетке при температуре свыше 1000 градусов или при охлаждении расплавленной минеральной части топлива при температуре более 1300 градусов.

Накануне представители Росавтодора остались недовольны ходом строительства обхода Богдановича в Свердловской области, который в 2025 году должен примкнуть к трассе М-12 «Восток». В ведомстве считают, что проектировщики слишком спешили и «не заметили» торфяники на пути строителей.
Екатерина Землянская