​Оранжевое настроение: вслед за новым элетротранспортом в Хабаровск поступили новые автобусы

«Согласно договоренности перевозчики взяли обязательство в 2024 году поставить 77 единиц нового пассажирского транспорта. На сегодняшний день 41 автобус уже находится на территории Хабаровска, и 35 их них вышли на маршруты. Новые автобусы соответствуют всем современным требованиям. В ближайшее время новые оранжевые автобусы выйдут на городские маршруты и жители по достоинству смогут оценить их», — прокомментировал заместитель главы города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.