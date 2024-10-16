​Оранжевое настроение: вслед за новым элетротранспортом в Хабаровск поступили новые автобусы

Шесть современных автобусов прибыли в краевую столицу и после необходимых проверок и регистрации выйдут на городские маршруты, сообщает ИА AmurMedia.
«Согласно договоренности перевозчики взяли обязательство в 2024 году поставить 77 единиц нового пассажирского транспорта. На сегодняшний день 41 автобус уже находится на территории Хабаровска, и 35 их них вышли на маршруты. Новые автобусы соответствуют всем современным требованиям. В ближайшее время новые оранжевые автобусы выйдут на городские маршруты и жители по достоинству смогут оценить их», — прокомментировал заместитель главы города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
Общественный транспорт оснащен кондиционерами, обогревателями, медиапанелями, электронными табло, оборудован камерами видеонаблюдения, для маломобильных групп населения имеет низкое расположение пола и трапы, а также кнопку вызова водителя.
По информации хабаровских перевозчиков, до конца года ожидается поставка порядка 30 газомоторных автобусов китайского производства марки «Джон Тонг».
Напомним, в этом году за счет специального казначейского кредита заключены муниципальные контракты на приобретение 16 троллейбусов и 10 трамваев.