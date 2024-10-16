В Екатеринбурге работникам ДЭУ подняли зарплаты на 17,5%

Алексей Орлов отметил Железнодорожный ДЭУ, где сотрудников, задействованных в уборке, обеспечивали бесплатным горячим питанием. Также он заявил о том, что дорожникам оформят бесплатный проезд в общественном транспорте до места работы. За счет подобных мер, считает глава города, удастся повысить качество уборки города зимой.