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В Екатеринбурге работникам ДЭУ подняли зарплаты на 17,5%

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил об увеличении зарплат коммунальщикам с октября.

Источник: Telegram-канал Алексея Орлова

В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов проверил готовность коммунальных служб к зимнему периоду. По его словам, в штатах районных дорожно-эксплуатационных управлений не только снизили кадровый дефицит, но и подняли заработные платы.

— Кадровый дефицит в районных ДЭУ удалось снизить на 10%. Большую роль здесь сыграли меры поддержки. Так, с 1 октября увеличили зарплату коммунальщикам на 17,5%, — сообщает глава города в своем telegram-канале.

Алексей Орлов отметил Железнодорожный ДЭУ, где сотрудников, задействованных в уборке, обеспечивали бесплатным горячим питанием. Также он заявил о том, что дорожникам оформят бесплатный проезд в общественном транспорте до места работы. За счет подобных мер, считает глава города, удастся повысить качество уборки города зимой.

В Екатеринбурге в зимний период 2024—2025 годов к уборке снега будет привлечено более 400 единиц техники, а во времена пиковых нагрузок планируется привлекать к работам подрядные организации.