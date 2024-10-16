В Екатеринбурге работникам ДЭУ подняли зарплаты на 17,5%

В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов проверил готовность коммунальных служб к зимнему периоду. По его словам, в штатах районных дорожно-эксплуатационных управлений не только снизили кадровый дефицит, но и подняли заработные платы.
— Кадровый дефицит в районных ДЭУ удалось снизить на 10%. Большую роль здесь сыграли меры поддержки. Так, с 1 октября увеличили зарплату коммунальщикам на 17,5%, — сообщает глава города в своем telegram-канале.
Алексей Орлов отметил Железнодорожный ДЭУ, где сотрудников, задействованных в уборке, обеспечивали бесплатным горячим питанием. Также он заявил о том, что дорожникам оформят бесплатный проезд в общественном транспорте до места работы. За счет подобных мер, считает глава города, удастся повысить качество уборки города зимой.
В Екатеринбурге в зимний период 2024—2025 годов к уборке снега будет привлечено более 400 единиц техники, а во времена пиковых нагрузок планируется привлекать к работам подрядные организации.