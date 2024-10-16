Собянин: В 2025—2027 годах в Москве планируется ввести еще 259 км дорог

«Она содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета, и сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений», — написал мэр Москвы.