Рекордный урожай зерна собрали на полях Карагандинской области

«Впервые в истории нашего хозяйства мы собрали свыше 65 тысяч тонн зерновых, тысячи тонн масличных культур, 27 тысяч тонн картофеля. Если зерновыми культурами хозяйство занимается со времен освоения целины залежных земель, то картофелем только 9-й год. Это большой труд наших земледельцев, которые вкладывали все свои знания и умения для получения этих результатов. В масштабах республики получили очень хороший урожай, более 40% — это зерно третьего класса».