Кто может рассчитывать на спецсоцвыплату в Казахстане: новые правила и условия

По состоянию на 14 октября 2024 года 11 814 гражданам назначена специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 12 530 человек.
За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 077 человек, из них назначено 2 963 получателям.
За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 8 928 человек, из них назначено 8 851 получателю.
Кроме того, 474 гражданина ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 51 гражданин не ответил на СМС-сообщение. 191 обратившемуся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.
В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника — 528 чел., 4 источника — 1598 чел.), Костанайской (2 источника — 334 чел., 4 источника — 1057 чел.) и Восточно-Казахстанской (2 источника — 275 чел., 4 источника — 1063 чел.) областях.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.
Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (далее — ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.
С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.
Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.