Головченко сказал о готовности Беларуси производить сельхозтехнику в Пакистане

Глава белорусского правительства отметил, что Беларусь очень внимательно наблюдает развитие Пакистана, за реализацией амбициозных и масштабных проектов. Обращаясь к премьер-министру Пакистана, Головченко отметил, что белорусская сторона знает, какое внимание лично он уделяет прогрессу страны, сколько усилий прилагает для развития промышленности, сельского хозяйства, общественного транспорта, а также для диверсификации экономики и улучшения жизненной среды.