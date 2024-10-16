Головченко сказал о готовности Беларуси производить сельхозтехнику в Пакистане

Премьер-министр Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом сказал о готовности Беларуси производить сельскохозяйственную технику в Пакистане, пишет БелТА.
Глава белорусского правительства отметил, что Беларусь очень внимательно наблюдает развитие Пакистана, за реализацией амбициозных и масштабных проектов. Обращаясь к премьер-министру Пакистана, Головченко отметил, что белорусская сторона знает, какое внимание лично он уделяет прогрессу страны, сколько усилий прилагает для развития промышленности, сельского хозяйства, общественного транспорта, а также для диверсификации экономики и улучшения жизненной среды.
Головченко также обозначил некоторые моменты в повестке сотрудничества, требующие дополнительного внимания со стороны правительства. Он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов в развитии экономики Беларуси является промышленность, в частности речь идет про машиностроение.
Премьер-министр отметил, что белорусская сторона с большим интересом изучает возможности сотрудничества с Пакистаном в сфере совместных промышленных проектов:
— В числе самых явных, находящихся на поверхности, — сельскохозяйственная техника: как поставки напрямую из Беларуси, так и переход к производству в Пакистане, — уточнил Роман Головченко.
Ранее мы собрали десять вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в октябре 2024: слесарь, электрик, кондитер.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко удостоил государственных наград сотрудников сельхозотрасли Беларуси.
Кстати, премьер Беларуси Головченко рассказал, как случайно выбрал для поступления МГИМО.