В ОЭЗ «Пермь» появятся три новых резидента

ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» уже приступило к строительству нового сталеплавильного и прокатного отделения для производства длинномерной сортовой продукции из легированных, нелегированных и нержавеющих сталей на территории ОЭЗ. Представители компании отмечают, что технические решения, заложенные в предлагаемый завод, в максимальной степени используют энерго- и ресурсосберегающие оборудование и технологии, поэтому плановый показатель объемов электропотребления в документах инвестпроекта был снижен.