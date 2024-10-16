В ОЭЗ «Пермь» появятся три новых резидента

Компания «Технология композитов» планирует запустить на территории ОЭЗ производство полимерных многослойных труб. Мощность производства — 15120 тонн в год. Для реализации своего проекта в качестве инвестиций предприятие готово внести порядка 900 млн руб. (без НДС). Предприятие «Био Парма Тек» намерено создать биотехнологический завод по производству широкой линейки импортозамещающих кормовых добавок и белковых продуктов для сельхозпредприятий. Объем инвестиций, который ООО «Био Парма Тек» составит 812,5 млн руб. (без НДС).
Компания «Пермский промышленный парк» планирует создать производство теплоизоляционных изделий из минеральной ваты. Объем инвестиций составит 916,7 млн руб. (без НДС).
ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» уже приступило к строительству нового сталеплавильного и прокатного отделения для производства длинномерной сортовой продукции из легированных, нелегированных и нержавеющих сталей на территории ОЭЗ. Представители компании отмечают, что технические решения, заложенные в предлагаемый завод, в максимальной степени используют энерго- и ресурсосберегающие оборудование и технологии, поэтому плановый показатель объемов электропотребления в документах инвестпроекта был снижен.
Следующим этапом работы с потенциальными резидентами станет подготовка и подписание соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ «Пермь» между резидентами, краевым минпромом и АО «Управляющей компанией “ОЭЗ Пермь”.