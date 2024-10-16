Плата за отопление ощутимо вырастет для екатеринбуржцев

Как писал ЕАН, в 2025 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги планируется поднять на 11,9%. Это прописано в прогнозе социально-экономического развития России на ближайшие три года. Согласно документу, тарифы на газ планируется увеличить на 10,3%, на электроэнергию — на 12,6%. На 2026 год тарифы на ЖКХ, как ожидается, поднимут на 5,4%, на газ — на 4,3%, а на электроэнергию — на 5,2%. Добавим, что обычно тарифы на ЖКХ закладываются на уровне инфляции. В 2025 году, согласно прогнозу, цены вырастут на 4,5%. Однако текущая инфляция в годовом выражении уже превысила 9%.