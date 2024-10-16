В Приангарье с 2025 года ограничат продажу алкоголя в жилых домах

С 1 сентября на территории региона вступил в силу закон, который устанавливает требование к залу обслуживания посетителей в заведениях общепита — его площадь должна быть не менее 50 кв. м. Как писал «Ъ-Сибирь», инициатива о введении ограничений по времени продажи алкоголя поступила от главы области Игоря Кобзева в феврале 2024 года.