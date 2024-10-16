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В Приангарье с 2025 года ограничат продажу алкоголя в жилых домах

В Иркутской области на сессии парламента региона был принят законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах.

Источник: Getty Images/Unsplash

Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Согласно законопроекту, власти области вводят ограничения на время продажи алкоголя с 22:00 до 9:00 в точках общепита, которые находятся в жилых домах. При этом запрет не будет распространяться на рестораны, а также кафе.

С 1 сентября на территории региона вступил в силу закон, который устанавливает требование к залу обслуживания посетителей в заведениях общепита — его площадь должна быть не менее 50 кв. м. Как писал «Ъ-Сибирь», инициатива о введении ограничений по времени продажи алкоголя поступила от главы области Игоря Кобзева в феврале 2024 года.

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