В Приангарье с 2025 года ограничат продажу алкоголя в жилых домах

Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Согласно законопроекту, власти области вводят ограничения на время продажи алкоголя с 22:00 до 9:00 в точках общепита, которые находятся в жилых домах. При этом запрет не будет распространяться на рестораны, а также кафе.
С 1 сентября на территории региона вступил в силу закон, который устанавливает требование к залу обслуживания посетителей в заведениях общепита — его площадь должна быть не менее 50 кв. м. Как писал «Ъ-Сибирь», инициатива о введении ограничений по времени продажи алкоголя поступила от главы области Игоря Кобзева в феврале 2024 года.