Какие иностранные банки откроют свои филиалы в Казахстане

«Мы провели переговоры с иностранными банками. Несколько из них выразили интерес открыть в Казахстане свои филиалы. В первую очередь, мы проверяем на надежность их активов. Мы рассматриваем те страны, с которыми у нас тесные экономические отношения. Это азиатские и арабские страны, Турция и Китай».