В Казахстане обновили требования к оказанию госуслуг в сфере игорного бизнеса

При наличии действующей лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса услугополучателем подается заявление на получение новой лицензии на тот же вид деятельности заблаговременно за 90 календарных дней до истечения срока действующей лицензии. При этом днем начала срока действия новой лицензии считается день, следующий за днем окончания срока действующей лицензии.