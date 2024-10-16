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В Башкирии 5 тысяч семей воспользуются льготой по квартплате

В Башкирии около 5 тысяч многодетных семей смогут продлить льготу на оплату коммунальных услуг, сообщили в минтруда и соцзащиты населения РБ.

Источник: Башинформ

Льгота полагается малоимущим многодетным семьям, ветеранам, людям с инвалидностью и пострадавшим от воздействия радиации.

С 2024 года льготы сохраняются для малоимущих многодетных семей, где есть дети до 23 лет, обучающиеся в вузах и ссузах. В текущем году эта мера коснётся 4777 семей.

В текущем году в республике сокращены сроки принятия решения о предоставлении льготы с 10 до 2 рабочих дней, а справки о получении компенсации будут выдавать в течение трех рабочих дней вместо прежних 10.

В целом семья считается многодетной, если в ней воспитывают трёх или более несовершеннолетних детей, включая приёмных или взятых под опеку. При этом семья имеет статус многодетной, если в ней есть дети-студенты в возрасте до 23 лет.

Малоимущей считается семья, чей доход на человека не превышает прожиточный минимум в Башкортостане — 13 753 рубля в месяц.

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