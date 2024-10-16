Новые правила по ввозу товаров в Беларусь вступили в силу. Что еще нельзя ввозить из-за границы?

Таким образом, в перечень происходящих из недружественных стран товаров, которые запрещено ввозить и реализовывать в Беларуси, были добавлены фанера, бумага и картон (в том числе гофрированные), бумага и санитарно-гигиенические изделия, плиты OSB, плотницкие и столярные изделия, стекловолокно (в том числе стекловата), полиэтилен высокого давления, тряпье, шинная продукция.