Новые правила по ввозу товаров в Беларусь вступили в силу. Что еще нельзя ввозить из-за границы?

Отмечается, что постановление, подписанное 28 августа, стало ответной мерой на решения, принятые Евросоюзом, о расширении санкций в отношении Беларуси с 1 июля.
Таким образом, в перечень происходящих из недружественных стран товаров, которые запрещено ввозить и реализовывать в Беларуси, были добавлены фанера, бумага и картон (в том числе гофрированные), бумага и санитарно-гигиенические изделия, плиты OSB, плотницкие и столярные изделия, стекловолокно (в том числе стекловата), полиэтилен высокого давления, тряпье, шинная продукция.
Также был дополнен перечень запрещенных к ввозу и реализации товаров, которые происходят из Литвы, Польши, Латвии, Эстонии и Чехии. Среди них подгузники и пеленки, обои, сумки и чемоданы, морозильники и прочее морозильное или холодильное оборудование, холодильники, стиральные машины, плитка керамическая и санитарно-технические изделия.