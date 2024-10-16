Какие продукты подешевели в Казахстане по итогам сентября

В сентябре 2024 года продолжился тренд на замедление годовой инфляции, которая составила 8,3%. При этом темпы месячного роста цен также замедлились по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,4%, однако они все еще остаются выше среднеисторических показателей за период 2017—2021 годов — 0,3%, говорится в обзоре Национального банка РК по инфляционным тенденциям.