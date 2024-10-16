Ледовый городок в Екатеринбурге обойдется в 24,5 млн рублей

В Екатеринбурге началась подготовка к новогодним праздникам. В мэрии начали поиск подрядчика на строительство ледового городка. В этом году главная новогодняя площадка уральской столицы разместится в Историческом сквере. На обустройство и обслуживание ледового городка готовы потратить почти 24,5 миллиона рублей, следует из документации на сайте Госзакупок. Главной темой станет «Новогодняя сказка снеговиков».