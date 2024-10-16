Ледовый городок в Екатеринбурге обойдется в 24,5 млн рублей

В Екатеринбурге началась подготовка к новогодним праздникам. В мэрии начали поиск подрядчика на строительство ледового городка. В этом году главная новогодняя площадка уральской столицы разместится в Историческом сквере. На обустройство и обслуживание ледового городка готовы потратить почти 24,5 миллиона рублей, следует из документации на сайте Госзакупок. Главной темой станет «Новогодняя сказка снеговиков».
Заявки принимаются до 30 октября 2024 года, простоит Ледовый городок до 21 января 2025 года.
Ранее глава Екатеринбурга сообщил, что на площади 1905 года в этом году вместо традиционного ледового городка обустроят большой каток.