В Екатеринбурге снесут ТЦ «Дирижабль»

В Екатеринбурге снесут торговый центр «Дирижабль» на Ботанике. На этом месте планируется возвести жилые высотки. В мэрии города отметили, что торговый центр, открытый в 2001 году, морально устарел. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».