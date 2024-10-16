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В Екатеринбурге снесут ТЦ «Дирижабль»

На месте торгового центра построят жилые дома.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге снесут торговый центр «Дирижабль» на Ботанике. На этом месте планируется возвести жилые высотки. В мэрии города отметили, что торговый центр, открытый в 2001 году, морально устарел. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

— «Дирижабль» морально устарел, собственник не планирует реконструкцию, — отметил заместитель директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.

Пока неизвестно, в какие именно сроки торговый центр будет снесен и на его месте появится жилье. «Дирижабль» считается старейшим ТЦ современного Екатеринбурга.

недвижимость