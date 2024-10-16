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Мэрия Волгограда требует от жителей заполнять автобусы на 100%

ВОЛГОГРАД, 16 октября, ФедералПресс. Мэрия Волгограда ответила на недовольство жителей по поводу нехватки мест в общественном транспорте. Чиновники обвинили людей в нежелании занимать стоячие места.

«Подвижной состав на конечной остановке общественного транспорта “Родниковая Долина” в утренние часы пик заполняется не полностью в связи с нежеланием граждан занимать стоячие места, то есть машины маршрута № 23а отходят от конечной остановки заполненные не на 100%. Автобусы маршрута № 85 также заполняются не на 100%», — отметил департамент дорожного хозяйства.

При этом местные жители считают такой ответ издевательством. Пользователи общественного транспорта заявили, что им приходится ждать каждый автобус пол часа, и он полностью заполнен.

По их мнению, мэрия вместо того, чтобы решить проблему обвинила жителей в недолжном пользовании общественного транспорта.