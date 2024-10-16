Мэрия Волгограда требует от жителей заполнять автобусы на 100%

«Подвижной состав на конечной остановке общественного транспорта “Родниковая Долина” в утренние часы пик заполняется не полностью в связи с нежеланием граждан занимать стоячие места, то есть машины маршрута № 23а отходят от конечной остановки заполненные не на 100%. Автобусы маршрута № 85 также заполняются не на 100%», — отметил департамент дорожного хозяйства.