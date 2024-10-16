Пленарная дискуссия «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы»

В университете «Сириус» открывается FINOPOLIS — крупнейший российский форум финансовых технологий. В открывающей пленарной сессии «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы» глава Сбера Герман Греф, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, сооснователь Cyberus Юрий Максимов и гендир Ozon Fintech Ваэ Овасапян обсудят вызовы и приоритеты цифрового развития сектора, а также синергию государственных и коммерческих сервисов. Модератором выступит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Смотрите онлайн-трансляцию на «Газете.Ru».