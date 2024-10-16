Казахстан снизит требования для филиалов иностранных банков

Цель проекта — снижение административных барьеров для инвестиций в банковский сектор. В связи с этим, требования по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов подвергнут либерализации. Будет сокращен перечень документов, подлежащих представлению банком-нерезидентом в уполномоченный орган.
Кроме того, минимальную сумму совокупных активов иностранного банка планируют снизить с 20 до 10 миллиардов долларов. Решение о повышении порога до 20 миллиардов долларов было принято четыре года назад. Но за эти годы, по словам председателя агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, ни один банк с иностранным участием не открыл филиал в Казахстане.
При этом, филиалам иностранных банков разрешат также оказывать услуги по привлечению депозитов физических лиц, выпуску платежных карточек, обменным операциям с иностранной валютой, синдицированному финансированию и другое.
Депутат мажилиса Павел Казанцев спросил у Абылкасымовой, не приведут ли новые нормы к тому, что филиалы иностранных банков сконцентрируют свою деятельность на потребительском кредитовании населения, а не бизнеса. На что она ответила:
«С приходом иностранных банков мы ожидаем, что повысится конкуренция, предложение кредитных ресурсов и увеличится кредитование прежде всего малого и среднего бизнеса. Это основная задача, которую мы преследуем, привлекая на территорию Казахстана банки с иностранным участием».
По ее словам, в кредитном портфеле иностранных банков на территории республики порядка 79−80% всех кредитов выдано малому и среднему бизнесу.
«За исключением Home credit банка (Чехия) — бизнес модель данного банка направлена на розничное кредитование».
На сегодня, добавила Абылкасымова, кредитование больших проектов идет напрямую через материнские компании. Это оформляется как внешний долг Казахстана или зарубежный займ.
«В связи с этим, Агенство создало условия для того чтобы банки могли кредитовать с баланса тех банков, которые представлены в республике».
Ожидается ли дальнейшее снижение процентной ставки по кредитам в связи с приходом банков с иностранным участием и в связи с новыми нормами закона, спросил Казанцев у главы АРРФР РК.
Мы рассчитываем на увеличение конкуренции между банками по предложению различных банковских ресурсов, ответила Абылкасымова. При этом, важным вопросом является базовая ставка.
«Если кредиты выдаются в тенге, они будут ориентироваться на базовую ставку Нацбанка. Если кредиты будут выдаваться в другой валюте, то они будут ориентироваться на базовую ставку иностранного государства».
Таким образом, председатель АРРФР РК ожидает, что определенное снижение ставок будет.
На сегодня в Казахстане работает восемь банков с иностранным участием: три банка из Китая, по одному банку из Кореи, ОАЭ, России, Турции, Чехии и США.