Казахстан снизит требования для филиалов иностранных банков

Кроме того, минимальную сумму совокупных активов иностранного банка планируют снизить с 20 до 10 миллиардов долларов. Решение о повышении порога до 20 миллиардов долларов было принято четыре года назад. Но за эти годы, по словам председателя агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, ни один банк с иностранным участием не открыл филиал в Казахстане.