В Пермском крае за грязь и плесень закрыли производство продуктов для детей

Плесень и грязное оборудование стали причиной закрытия производства продуктов для детей и инвалидов в Пермском крае, сообщает ГУФССП региона.
Речь идёт о предприятии в городе Чайковском, которое изготавливало молочную продукцию. Во время проверки производства были найдены нарушения законодательства на оборудовании и в самой продукции. В частности, в цехах нашли плесень и грязь на оборудовании, а также моющие средства, которые стоят рядом с производственной линией. Ещё одной проблемой чайковского предприятия стало качество самой продукции. Проверка показала, что сырьё для молочных продуктов было непроверенным, а их состав не соответствовал ГОСТам. Некачественная продукция поставлялась на курорт «Усть-Качка», где её использовали для питания детей и инвалидов.
Суд изучил результаты проверки и учёл, что за год предпринимателю уже дважды назначали штраф за похожие нарушения. Предприятие было решено закрыть на 30 суток для устранения нарушений. Судебные приставы опечатали помещения и остановили конвейеры. В случае нарушения пломб и печатей к предпринимателю применят административное взыскание.