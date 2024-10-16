В Пермском крае за грязь и плесень закрыли производство продуктов для детей

Речь идёт о предприятии в городе Чайковском, которое изготавливало молочную продукцию. Во время проверки производства были найдены нарушения законодательства на оборудовании и в самой продукции. В частности, в цехах нашли плесень и грязь на оборудовании, а также моющие средства, которые стоят рядом с производственной линией. Ещё одной проблемой чайковского предприятия стало качество самой продукции. Проверка показала, что сырьё для молочных продуктов было непроверенным, а их состав не соответствовал ГОСТам. Некачественная продукция поставлялась на курорт «Усть-Качка», где её использовали для питания детей и инвалидов.