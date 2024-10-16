Новосибирская область сохраняет лидерство по вводу жилья в СФО

«По общему вводу жилья наш регион в общероссийском рейтинге занимает 10 место и 5 место по объему ввода многоквартирных домов», — отметил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов. По его мнению, это показатель уверенной работы строительного комплекса региона, который продолжает стабильно развиваться несмотря на непростые экономические условия, меняющиеся ипотечные программы и дефицит кадров. По словам министра, создан задел на перспективу — согласно действующим разрешениям сегодня в Новосибирской области возводится 1 113 домов общей площадью жилых помещений более 4,6 миллиона квадратных метров.
Дмитрий Богомолов напомнил, что плановые показатели по вводу жилья, установленные федеральным правительством для Новосибирской области на 2024 год, составляют 2,154 миллиона квадратных метров. Из введенных в январе-сентябре 2,012 миллиона «квадратов» 1,089 миллиона приходится на долю многоквартирного жилья, оставшиеся 923 тысячи — на индивидуальное жилищное строительство.