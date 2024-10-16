Новосибирская область сохраняет лидерство по вводу жилья в СФО

Более двух миллионов квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Новосибирской области по итогам трех кварталов этого года. Таким образом регион остается лидером по вводу жилой недвижимости в Сибирском федеральном округе и входит в десятку лучших по этому показателю в России в целом.