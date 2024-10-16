Во Владивостоке закрыли и опечатали водный комплекс «Акватория»

Во Владивостоке закрыли и опечатали популярный водный комплекс «Акватория», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Прокуратура обеспечила контроль за исполнением судебного определения о применении обеспечительных мер по иску надзорного ведомства. Решение принято до окончательного рассмотрения дела по нарушениям пожарной безопасности.
Напомним, что в августе 2024 года в водном комплексе «Акватория» во Владивостоке рухнула часть потолка. Согласно имеющимся данным, металлические конструкции обрушились на втором этаже комплекса на площади около 100 кв. м. Главный инженер «Акватории» Игорь Черемисин был вызван в Следственный комитет для дачи показаний по инциденту, в результате которого пострадали девять человек.
Состояние госпитализированных контролировалось сотрудниками медицинского кабинета комплекса. В итоге все девять пострадавших, среди которых была 17-летняя девушка, были выписаны из больницы с рекомендациями для амбулаторного лечения. Игорь Черемисин был помещен в следственный изолятор на два месяца и подозревается в невыполнении обязательств по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса на улице Светланской, 90. Следствие полагает, что именно это стало причиной обрушения элементов алюминиевого подвесного потолка 1 августа.
В дальнейшем, для повышения безопасности и психологического комфорта посетителей, руководство приняло решение удалить все аналогичные потолочные конструкции, несмотря на существующую гарантию на материалы и качество выполненных работ. Через месяц после инцидента руководство «Акватории» анонсировало открытие общественного пространства, и комплекс возобновил свою работу в первые выходные сентября. Тем временем, главному инженеру «Акватории» изменили меру пресечения.
15 октября Ленинский районный суд Владивостока запретил эксплуатацию помещений в здании «Акватория».