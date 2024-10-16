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В Казахстане социально уязвимые слои населения получат обязательную отсрочку по кредитам

АСТАНА, 16 окт — Sputnik. Социально уязвимые категории казахстанцев получат обязательную отсрочку по кредитам.

Об этом на заседании мажилиса сообщил депутат Ерлан Стамбеков, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

«Для защиты граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, предусматривается обязательное предоставление отсрочки по займам и микрокредитам на срок не менее трех месяцев, а также снижение ежемесячного платежа на 50 и более процентов».

пояснил он.

Член комитета по финансам и бюджету добавил, что для защиты прав заемщиков-физических лиц исключается взимание неустойки за досрочное погашение банковских займов.

«По микрокредитам граждан вводится запрет на взимание любых неустоек, за исключением неустойки за невозврат микрокредита. Вводится срок рассмотрения финансовыми организациями обращений клиентов до 15 рабочих дней».

пояснил Стамбеков.

Кроме того, для повышения доступности финансовых услуг вводятся требования по созданию безбарьерной и удобной среды для лиц с ограниченными возможностями.

экономика