Министр: ЕАЭС по экспорту отдельных агротоваров — на лидирующих позициях в мире

«Если в 2014 году, когда мы подписали договор о создании Евразийского союза, он был одним из крупнейших импортеров сельхозтоваров, имея отрицательное сальдо около 24 миллиардов долларов, то с 2021 года он перешел в статус нетто-экспортера с положительным балансом. И уже сейчас ЕАЭС по экспорту отдельных товаров занимает лидирующие позиции в мире».