Запрет на выдачу онлайн кредитов в Казахстане назвали преждевременным

«Мы считаем, что введение прямого запрета на онлайн-займы является преждевременным. Предлагаем другие механизмы, которые позволят лучше бороться с онлайн-мошенничеством. С финансовым сообществом мы рассматриваем введение “периода охлаждения” между подачей заявки на выдачу кредита и получения его одобрения. Эта мера предлагается для высокорисковых операций и по определенным наиболее уязвимым слоям населения».