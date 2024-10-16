Производство суперконцентратов открылось в Дзержинске

Производство начало создаваться еще в прошлом году, и за это время в него было вложено более 161 млн рублей, а общая сумма инвестиций составит 212 миллионов. Планируется, что завод будет выпускать 15 тысяч тонн жидкостей в год. Спецжидкости будут производиться по собственной рецептуре и не будут уступать аналогичной продукции, выпускаемой за рубежом. Предприятие даст региону 35 новых рабочих мест.