Производство суперконцентратов открылось в Дзержинске

Производство специальных жидкостей открылось на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Предприятие, входящее в состав ГК «Тосол-Синтез», будет производить антифризы для автомобилей, теплоносителей, а также противообледенительные жидкости для самолетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Производство начало создаваться еще в прошлом году, и за это время в него было вложено более 161 млн рублей, а общая сумма инвестиций составит 212 миллионов. Планируется, что завод будет выпускать 15 тысяч тонн жидкостей в год. Спецжидкости будут производиться по собственной рецептуре и не будут уступать аналогичной продукции, выпускаемой за рубежом. Предприятие даст региону 35 новых рабочих мест.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в регионе постепенно создается крупный комплекс химической промышленности федерального уровня. Он сделает большой вклад в импортозамещение.
— Открытие нового производства — еще один шаг в сторону технологического и сырьевого суверенитета отечественной промышленности.
Особая экономическая зона «Кулибин» была открыта в 2020 году. Всего за три года она увеличилась в 10 раз и занимает площадь более 724 гектаров. Здесь размещены как государственные, так и частные промышленные площадки. Для резидентов этой зоны действуют особые условия и налоговые льготы.