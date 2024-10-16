Билеты на поезда Москва — Ростов будут стоить 90 тысяч рублей перед Новым годом

Поездка в поезде из Москвы в Ростов-на-Дону перед Новым годом может составить от 64 до 176 тысяч рублей. Речь идет о люксовых купе, другие виды мест в вагонах намного дешевле.
В частности, цены на билеты в плацкарте будут варьироваться от 3,2 до 4,8 тысячи рублей, а место в купе обойдется от 3,3 и 4,1 тысячи рублей до 6,2 и 8,3 тысячи рублей.
Расценки можно отследить на портале ticket.rzd.ru. Цены указаны за 27 и 31 декабря 2024 года.
Напомним, стоимость проезда зависит не только от расстояния и популярности маршрута, но и от категории поезда, времени года, количества мест, даты покупки и уровня спроса. По данным сайта РЖД, цена билета может изменяться в течение часа и в течение нескольких минут.