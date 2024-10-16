Как дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму

«Возможно, локальные дожди по Крыму проходят уже давно и в некоторых местах они не нужны. Но конкретно в нашем Красногвардейском районе (здесь находятся поля НИИ СХ Крыма — ред.), продуктивных осадков не было давно. И они очень нужны. Мы начинали сеять в начале октября, но (зерно) лежит еще в абсолютно сухой почве. По этой причине мы оттягивали дальнейший сев: лучше позже посеять, но заведомо понимать, что есть влага».