Как дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму

«Возможно, локальные дожди по Крыму проходят уже давно и в некоторых местах они не нужны. Но конкретно в нашем Красногвардейском районе (здесь находятся поля НИИ СХ Крыма — ред.), продуктивных осадков не было давно. И они очень нужны. Мы начинали сеять в начале октября, но (зерно) лежит еще в абсолютно сухой почве. По этой причине мы оттягивали дальнейший сев: лучше позже посеять, но заведомо понимать, что есть влага».
По ее словам, для посевных работ сейчас оптимальные сроки, но даже если эти сроки несколько сместятся из-за погоды, это не скажется отрицательно на будущих всходах.
«Мы в своих исследованиях проводили посев даже по подзимним срокам — до 30 ноября. И учитывая, что в Крыму в последние годы прекращение вегетации отмечается в середине или в конце декабря, или даже в январе, то поздние срои сева не опасны. Бывает, что они даже лучше, чем ранние», — поясняет специалист.
В целом, выпавшие дожди благотворно скажутся на всходах, «они нужны сейчас и тем, кто уже посеял, чтобы всходы были нормальные, так и тем, кто еще не посеял: подсохнет и зерно ляжет в нормальную влажную почву», считает Радченко.
Кроме того, влага спровоцирует проявление на полях падалицы с сорняков, чтобы с ними эффективно побороться. «И когда дождик пройдет и подсохнет, успеем еще посеять», добавляет она.
По информации регионального минсельхоза, в этом году на полях республики аграрии планируют посеять около 530 тысяч гектаров озимых зерновых кормовых и масличных культур под урожай 2025 года.
Это и озимая пшеница, которая является основной продовольственной культурой. Ее сев запланирован примерно на 340 тысячах гектарах. Площадь сева озимого ячменя составит не менее 155 тысяч гектаров, озимой ржи более 3 тысяч гектаров, озимых масличных включая рапс и кориандр — более 25 тысяч гектаров.
Оптимальный срок начала массового сева озимых культур начался 10 октября. Посевную аграрии планируют закончить до начала ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Непогода обрушилась на Крым в среду, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.
Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15−20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь.