«Собственники готовы торговаться»: что происходит на рынке недвижимости в Крыму за два месяца до Нового года

Еще полгода назад риелторы и собственники крымской недвижимости не могли сложить цену квадратным метрам, постоянно накидывая по несколько сотен, а то и миллионов сверху. Но действие херсонских сертификатов в апреле закончилось, ипотечные ставки резко пошли вверх, а вот спрос наоборот — на убыль. Риелторы дали прогноз, что будет с рынком недвижимости в Крыму при таких непростых условиях.
СПРОС УПАЛ.
«Падение спроса связано не только с окончанием действия херсонских сертификатов, но и с высокой ипотечной ставкой. В большинстве случаев, в последние несколько месяцев продавцы идут навстречу покупателям и делают хорошие скидки. Поэтому можно сказать, что, в среднем по рынку, цена на квартиры упала на 8−10%. Это касается объектов среднего ценового сегмента с одной или двумя комнатами в пределах пяти-семи миллионов. Жилье класса комфорт и комфорт плюс не сильно теряют в стоимости», — сообщает КП-Крым руководитель местного агентства недвижимости Юлия Рубцова.
Цены за квадрат в новостройках за последние два-три месяца остались на прежнем уровне. Стоимость варьируется в пределах 150−270 тысяч рублей. При этом в приморских городах цена варьируется от 170 до 350 тысяч рублей. Все зависит от расположения: чем ближе к морю, тем дороже. Но прогнозы не радуют, так как высокая ипотечная ставка отпугивает желающих стать хозяевами квартир в Крыму.
ВЫРОСЛА АРЕНДА.
Как рассказала риелтор Анастасия Алхамвии, осенью 2024 года выгоднее всего рассматривать восточные направления полуострова. В Керчи, Феодосии и Судаке цены на квартиры, дома и участки на 20% ниже, чем по всему Крыму, а условия те же. Но и здесь все не так гладко. Раньше жильем в этом районе полуострова интересовались приезжие с материка, но сейчас даже они не спешат отдавать миллионы.
«Хоть продавцы и делают скидки, но только из-за низкого спроса. Народ не особо интересуется покупкой недвижимости. Особенно это касается восточной части полуострова из-за близкого расположения к Крымскому мосту. У людей очень много предубеждений по этому поводу», — отмечает эксперт.
Из-за высоких цен на рынке недвижимости на 10−20% выросла стоимость аренды квартир и частных домов. Риелторы констатируют очевидный факт: людям проще снять жилье и тратить по 20−30 тысяч рублей в месяц, чем отдавать по 50−60 — за ипотеку.
Также из-за высоких цен на новостройки особым спросом вновь начала пользоваться «вторичка». Владельцы квартир со старым ремонтом предлагают хорошие цены, а иногда еще и делают хорошие скидки из-за пониженного спроса. По данным риелтора Анастасии Алхамвии, за последние девять месяцев многие пытаются сэкономить на покупке жилья, выбирая квартиры с ремонтом и мебелью, чтобы не тратить дополнительные средства на обустройство. Средняя цена за квадрат «вторички» в октябре 2024 года составляет от 90 до 200 тысяч рублей. На ЮБК этот ценник на 20% выше, а на Востоке Крыма — на 20−40% ниже.
ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЖДАТЬ?
Эксперт по недвижимости на Юге Крыма Алексей Саржант считает, что сейчас — не лучшее время для приобретения недвижимости, так как, по его прогнозам, после Нового года цены вновь пойдут на спад.
«Мы видим, что сейчас люди рассматривают более бюджетные варианты — до пяти-семи миллионов рублей. Однако с января 2025 года мы надеемся на обвал цен на рынке недвижимости. Возможно, они упадут на 10−20%, но потом могут снова скакнуть вверх. Поэтому желающим приобрести жилплощадь нужно внимательно следить за динамикой», — добавляет эксперт.