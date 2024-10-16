«Собственники готовы торговаться»: что происходит на рынке недвижимости в Крыму за два месяца до Нового года

Как рассказала риелтор Анастасия Алхамвии, осенью 2024 года выгоднее всего рассматривать восточные направления полуострова. В Керчи, Феодосии и Судаке цены на квартиры, дома и участки на 20% ниже, чем по всему Крыму, а условия те же. Но и здесь все не так гладко. Раньше жильем в этом районе полуострова интересовались приезжие с материка, но сейчас даже они не спешат отдавать миллионы.