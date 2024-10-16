Метро в перспективе: в Краснодаре планируют построить подземный трамвай

Подземный трамвай упоминается в Генеральном плане, однако он не представлен в виде полноценной сети, охватывающей все возможные маршруты. Вместо этого акцент сделан на развитие обычного трамвая, который будет интегрирован с пересадочными пунктами, связанными с железнодорожными станциями и существующими путепроводами, уже имеющимися в крайцентре. Это решение позволит значительно улучшить систему общественного транспорта в городе.