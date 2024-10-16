Метро в перспективе: в Краснодаре планируют построить подземный трамвай

На пресс-конференции (16+) по благоустройству города с мэром Краснодара Евгением Наумовым, состоявшейся 15 октября, особого внимания удостоился проект «метро в краевой столице». Замдиректора НИИ Перспективного градостроительства Ирина Гришечкина подчеркнула важность этого транспортного решения, отметив, что подземный трамвай будет связан с ключевыми улицами, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации крайцентра.
В представляемом Едином документе территориального планирования Краснодара рассматривается целостная система общественного транспорта, включая как развитие городской электрички, так и обычного трамвая.
Подземный трамвай упоминается в Генеральном плане, однако он не представлен в виде полноценной сети, охватывающей все возможные маршруты. Вместо этого акцент сделан на развитие обычного трамвая, который будет интегрирован с пересадочными пунктами, связанными с железнодорожными станциями и существующими путепроводами, уже имеющимися в крайцентре. Это решение позволит значительно улучшить систему общественного транспорта в городе.
Заместитель директора НИИ Перспективного градостроительства Ирина Гришечкина подчеркнула, что подземный трамвай будет соединять такие ключевые точки, как вокзал Краснодар-1, улицу Красную, улицу имени 40-летия Победы и Новознаменский.
Эти планы представляют собой альтернативный и перспективный подход к развитию общественного транспорта в Краснодаре, что открывает новые возможности для улучшения мобильности граждан и организации транспортных связей.
Как сообщало информагентство ранее, власти Краснодара на пресс-конференции на тему Генплана города, рассказали о строительстве новых трамвайных и путей на Западном Обходе и мкр. Гидростроителей. Также говорили о совместном проекте с РЖД, который включает строительство кольцевого движения в столице Кубани.