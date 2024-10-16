Приставы опечатали опасный молочный завод в Пермском крае

Напомним, в цехах молочного завода была обнаружена плесень, грязное оборудование, а дезинфицирующие средства хранились рядом с производительной частью. Вызывало сомнения и качество молочных продуктов. Сырье, которое использовал производитель, было непроверенное, а состав был далек от установленных ГОСТов.