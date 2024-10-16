Приставы опечатали опасный молочный завод в Пермском крае

В Чайковском судебные приставы опечатали завод, где изготавливали опасную молочную продукцию из неизвестного сырья. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Напомним, в цехах молочного завода была обнаружена плесень, грязное оборудование, а дезинфицирующие средства хранились рядом с производительной частью. Вызывало сомнения и качество молочных продуктов. Сырье, которое использовал производитель, было непроверенное, а состав был далек от установленных ГОСТов.
Ранее владельца завода уже неоднократно привлекали к административным штрафам за подобные нарушения, однако недобросовестный предприниматель не предпринял меры по их устранению.
«На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения решения суда. Если же работники органа принудительного исполнения зафиксируют нарушение пломб и печатей, то должника привлекут к административной ответственности», — уточнили в ведомстве.