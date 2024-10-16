Димитровский мост будет полностью доступен для движения в Новосибирске

К концу этой недели движение по Димитровскому мосту Новосибирска восстановится по всем полосам без каких-либо ограничений. Это решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасного проезда до начала зимы и предстоящих строительных работ, которые запланированы на весну следующего года, сообщает пресс-служба мэрии.