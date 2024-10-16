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Димитровский мост будет полностью доступен для движения в Новосибирске

Движение по всем полосам будет восстановлено к концу недели.

Источник: Мэрия Новосибирска

К концу этой недели движение по Димитровскому мосту Новосибирска восстановится по всем полосам без каких-либо ограничений. Это решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасного проезда до начала зимы и предстоящих строительных работ, которые запланированы на весну следующего года, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня ночью была закрыта крайняя левая полоса моста в направлении с левого на правый берег. Ограничение продлится до 00:00 18 октября и связано с укладкой нового асфальтобетонного покрытия. По словам директора МКУ «Гормост» Сергея Эпова, новый слой будет уложен поверх некачественного бетона, который был выполнен прежним подрядчиком и не был принят комиссией.

«Текущая работа направлена на создание временного покрытия, которое обеспечит надёжный проезд для автомобилистов до наступления зимы. На следующий год мы планируем разобрать как новое покрытие, так и старый выравнивающий слой из бетона», — отметил Эпов.

Стоимость текущих работ составляет около 20 млн рублей. После завершения всех необходимых мероприятий знаки и блоки будут убраны, и движение по мосту возобновится в полном объеме.