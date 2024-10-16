В Воронежской области построят новый мусоросортировочный комплекс за 695,8 млн рублей

Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что мощность нового мусоросортировочного комплекса составит 25,6 тыс. т в год. Стоимость создания объекта оценивается в 695 млн 766 тыс. рублей, из которых 481 млн 797 тыс. рублей в мусоросортировочный комплекс вложит РЭО. Регион уже разработал и передал концессионеру проектную документацию. Выход на финансирование возможен уже в первом квартале 2025 года.