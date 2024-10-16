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Укладываемый на Димитровском мосту слой асфальта снимут весной 2025 года

Причина тому — некачественное бетонное основание, уложенное прежним подрядчиком ремонта переправы.

Источник: соцсети

В мэрии Новосибирска рассказали о некоторых аспектах текущего ремонта Димитровского моста. Напомним, в полночь среды, 16 октября на переправе на двое суток закрыли для движения одну из полос, из-за чего к утру на мосту образовался затор.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, движение по всем полоса Димитровского моста без ограничений будет открыто к концу текущей недели, после того, как подрядчик закончит укладку слоя асфальтобетона.

По словам директора МКУ «Гормост» Сергея Эпова, это временное решение, которое позволит открыть движение по всей ширине моста в течение предстоящего зимнего периода, однако уже следующей весной дорожникам снова придётся ограничить движение машин, чтобы снять уложенный осенью слой асфальта.

«[Сейчас] укладывается асфальтобетонное покрытие на тот слой бетона, который был устроен прежним подрядчиком. Он некачественный, мы его не приняли. Подрядная организация, которая сейчас работает, выполнит работы по устройству покрытия, а на следующий год разберёт его и прежний некачественный выравнивающий слой из бетона. Сейчас закатаем покрытие, уберём знаки, блоки, и автомобилисты смогут ездить по мосту до следующего строительного сезона без ограничений. Работы планируем завершить на этой неделе», — рассказал Эпов.

По данным в мэрии, стоимость работ составит около 20 млн рублей.