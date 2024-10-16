Укладываемый на Димитровском мосту слой асфальта снимут весной 2025 года

«[Сейчас] укладывается асфальтобетонное покрытие на тот слой бетона, который был устроен прежним подрядчиком. Он некачественный, мы его не приняли. Подрядная организация, которая сейчас работает, выполнит работы по устройству покрытия, а на следующий год разберёт его и прежний некачественный выравнивающий слой из бетона. Сейчас закатаем покрытие, уберём знаки, блоки, и автомобилисты смогут ездить по мосту до следующего строительного сезона без ограничений. Работы планируем завершить на этой неделе», — рассказал Эпов.