Получение материнского капитала упростят в Свердловской области

ЕАН писал, что маткапитал после увеличения составит 676 тыс. рублей на первого ребенка и 893 тыс. рублей на второго. Материнский капитал планируется проиндексировать с 1 февраля 2025 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».