Получение материнского капитала упростят в Свердловской области

Соответствующий законопроект одобрил комитет регионального парламента по соцполитике. В частности, предлагается разрешить гражданам обращаться с заявлениями о выдаче сертификатов на областной маткапитал в любой территориальный орган власти Свердловской области, а не только по месту жительства.
Также предлагается разрешить тратить весь маткапитал или его часть на индивидуальное жилищное строительство с использованием счетов эскроу (подрядчик получает деньги за работу только после ее окончания), что сейчас запрещено.
Объект ИЖС должен находиться на земельном участке в Свердловской области и принадлежать владелице сертификата на областной маткапитал либо ее супругу. Полным составом областной парламент рассмотрит документ в конце октября.
ЕАН писал, что маткапитал после увеличения составит 676 тыс. рублей на первого ребенка и 893 тыс. рублей на второго. Материнский капитал планируется проиндексировать с 1 февраля 2025 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».