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В Новосибирске отменят мораторий на снос киосков

Его ввели в 2022 году.

Источник: мэрия Новосибирска

Правительство Новосибирской области не планирует продлевать мораторий на снос ларьков, установленный в 2022 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Андрей Гончаров в ответе на запрос общественной организации «Тихий Центр».

Ранее активисты пытались добиться сноса ларьков на площади Гарина-Михайловского, которые исходя из ответов властей стоят там незаконно и не платят за аренду. Их не сносили, ссылаясь на этот запрет.

«Для поддержки бизнеса на территории Новосибирской области в 2022—2024 годах органам местного самоуправления было рекомендовано введение моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов. Продление на 2025 год моратория не планируется», — говорится в ответе правительства.

торговля